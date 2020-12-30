В «Ред Булл» объяснили, почему Цунода не участвовал в пятничных тренировках в сезоне-2020

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о новичке «Альфа Таури» Юки Цуноде.



«Цунода был единственным пилотом Формулы-2, кто неизменно финишировал в пятёрке лучших в каждой гонке. Только из-за технических поломок и нескольких аварий он не смог выиграть чемпионат. И это в дебютный сезон.



Он отличается невероятной скоростью и быстро учится. Он отлично сочетал в последних гонках агрессивный стиль и вдумчивую работу.



Он невероятно забавный парень. Его рост — 161 сантиметр и вес 58 кг. То, что мы не использовали его по пятницам на этапах Формулы-1, объясняется тем, что нам нужно было бы потратить много времени на подготовку болида для него», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.