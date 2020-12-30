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Инфографика: как менялись рекордсмены по количеству побед в Формуле-1

Инфографика: как менялись рекордсмены по количеству побед в Формуле-1
Авто / Формула-1 0
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Пресс-служба Формулы-1 представила интересную инфографику о рекордах в серии по количеству побед с 1950 года. В разное время рекордсменами были Хуан-Мануэль Фанхио, Альберто Аскари, Джим Кларк, Джеки Стюарт, Ален Прост и Михаэль Шумахер. Сейчас рекорд принадлежит Льюису Хэмилтону.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

Льюис Хэмилтон одержал на Гран-при Португалии 92-ю победу в карьере. Таким образом, Хэмилтон превзошёл рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках Гран-при. На счету Шумахера 91 победа.

Михаэль Шумахер одержал свою первую победу на Гран-при Бельгии 1992 года, а последнюю — на Гран-при Китая 2006 года. Хэмилтон первую победу одержал в свой дебютный сезон — на Гран-при Канады в 2007 году.

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