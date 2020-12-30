Инфографика: как менялись рекордсмены по количеству побед в Формуле-1

Пресс-служба Формулы-1 представила интересную инфографику о рекордах в серии по количеству побед с 1950 года. В разное время рекордсменами были Хуан-Мануэль Фанхио, Альберто Аскари, Джим Кларк, Джеки Стюарт, Ален Прост и Михаэль Шумахер. Сейчас рекорд принадлежит Льюису Хэмилтону.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.
Льюис Хэмилтон одержал на Гран-при Португалии 92-ю победу в карьере. Таким образом, Хэмилтон превзошёл рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству побед в гонках Гран-при. На счету Шумахера 91 победа.
Михаэль Шумахер одержал свою первую победу на Гран-при Бельгии 1992 года, а последнюю — на Гран-при Китая 2006 года. Хэмилтон первую победу одержал в свой дебютный сезон — на Гран-при Канады в 2007 году.
- 30 декабря 2020
-
20:55
-
19:53
-
18:47
-
17:34
-
16:45
-
15:55
-
15:13
-
14:20
-
13:10
-
12:16
-
11:47
-
10:06
-
01:03
- 29 декабря 2020
-
23:58
-
22:29
-
20:21
-
19:51
-
18:52
-
17:43
-
16:33
-
15:59
-
15:27
-
14:28
-
13:22
-
12:11
-
11:42
-
10:47
-
09:09
-
00:49
- 28 декабря 2020
-
23:52
-
22:57
-
22:00
-
19:58
-
18:53
-
17:29