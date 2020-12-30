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Ральф Шумахер: не знаю, хватит ли Алонсо навыков, чтобы начать всё сначала

Ральф Шумахер: не знаю, хватит ли Алонсо навыков, чтобы начать всё сначала
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о двукратном чемпионе Формулы-1 Фернандо Алонсо, который со следующего сезона возвращается в серию в составе команды «Альпин».

«Фернандо — невероятно талантливый пилот. Но я не знаю, хватит ли у него навыков, чтобы начать всё сначала. Формула-1 стала сложнее. С другой стороны, Алонсо постоянно где-то выступал на протяжении этих двух лет. В целом, интересно посмотреть, насколько он будет хорош», — приводит слова Ральфа Шумахера Marca.

Напомним, что Алонсо возвращается в Формулу-1 после двухлетней паузы. В «Рено» он заменит Даниэля Риккардо, напарником испанца станет Эстебан Окон.

Ранее Алонсо поделился ожиданиями от следующего сезона Формулы-1.

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