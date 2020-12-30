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Феттель: не чувствую вины перед Пересом

Феттель: не чувствую вины перед Пересом
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что не чувствует вины перед Серхио Пересом из-за того, что он заменит его в составе команды «Астон Мартин».

«Я не чувствую вины перед Пересом. Не я принимал это решение. Мы с ним хорошо ладим. После его победы на Гран-при Сахира мы выпили вместе и обменялись шлемами. Я был рад за него, потому что первая победа всегда становится особенным событием», — приводит слова Себастьяна Феттеля Blick.

Напомним, Феттель покинул «Феррари» после окончания сезона. В «Рейсинг Пойнт» он станет напарником Стролла, а команда в межсезонье будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской.

Серхио Перес заменил Александера Албона в «Ред Булл». Для Чеко это был последний вариант — если бы он не договорился с австрийским коллективом, то мог пропустить сезон-2021.

Перес, которого убрали из команды ради Феттеля, назвал Себастьяна хорошим другом
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