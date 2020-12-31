Расселл надеется на борьбу с «Хаасом» и «Альфа Ромео» в 2021 году

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от сезона-2021.



«Я уверен, что в следующем году мы сможем обыграть „Хаас“. Думаю, мы будем на равных с „Альфа Ромео“, но я хотел бы верить, что мы сможем обойти и эту команду, учитывая прогресс, которого мы добиваемся. Мы хотим набрать очки в следующем году. Мы не сможем сходу вступить в борьбу в средней группе, потому что правила останутся прежними, но нам, безусловно, хочется победить „Хаас“ и „Альфа Ромео“, — приводит слова Джорджа Расселла Motorsport.



В сезоне-2020 „Уильямс“ занял последнее место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка. Джордж Расселл по итогам сезона 2020 года набрал три очка, но в составе „Мерседеса“, в котором он заменял Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сахира.