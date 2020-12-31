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В «Макларене» заявили, что навязать борьбу топ-командам мешает устаревшая инфраструктура

В «Макларене» заявили, что навязать борьбу топ-командам мешает устаревшая инфраструктура
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль заявил, что «устаревшая инфраструктура» команды не позволит команде обыграть топ-коллективы Формулы-1 в краткосрочной перспективе.

По его словам, «Макларену» необходима новая аэродинамическая труба, симуляторы и тренажёры, чтобы он мог соответствовать таким командам, как «Мерседес».

«Я думаю, что в следующем году снова развернётся битва между четырьмя или пятью командами. Сражение за места с третьего по седьмое будет похоже на то, что мы видели в этом году. Но мы должны оставаться реалистами в отношении собственных возможностей. У нас всё ещё есть ограничения в виде устаревшей инфраструктуры. Потребуется три года на её обновление. А затем понадобится время, чтобы добиться от неё максимальной эффективности. До тех пор мы будем ограничены в некоторых вещах. Тем не менее у команды уже есть большой потенциал, попытаемся развить его в следующем году», — приводит слова Зайдля Autosport.

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