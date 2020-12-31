FailCrew назвала состав команды на сезон RDS 2021 года

Российская команда FailCrew DarkSide назвала состав пилотов на предстоящий сезон российской дрифт-серии RDS GP 2021 года. Защищать цвета коллектива будут три дрифтера.
В команде останется представляющий Сочи Аркадий Цареградцев, дрифтер из Санкт-Петербурга Сергей Кабаргин, более известный как ddKaba, а также пилот из Барнаула Иван Никулин. В сезоне-2020 пилоты выступали на Nissan 370Z, Flanker F и Nissan Silvia S15 соответственно. В новом чемпионате все представители FailCrew DarkSide должны сохранить свои машины.
Напомним, в 2020 году в цветах FailCrew DarkSide выступал представитель Иркутска Евгений Лосев на Toyota Mark II, но он, по слухам, в RDS GP-2021 станет пилотом Fresh Auto Drift, заменив покинувшего команду москвича Федора Воробьёва с его ВАЗ-2105.
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