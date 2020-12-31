«Говорю не всё, что думаю». Ферстаппен заявил, что старается сдерживаться при радиообмене
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвергся критике в 2020 году после некоторых своих слов во время радиообмена. Гонщик из Нидерландов признался, что старается сдерживать себя, но некоторые фразы всё же вырываются из-за его характера.
«Знаю, что к некоторым вещам в мире относятся с особенной чувствительностью. Ситуация отличается от той, что была примерно пять лет назад, в том числе и в социальных сетях. Я понимаю, что ты не можешь говорить всего. И, конечно, сам этого не делаю. Я говорю то, что говорю, но не всё, что думаю. Подобные моменты случаются у меня каждый день.
Я либо нравлюсь вам, либо нет. И не обязательно смотреть на меня. Если я вам не по душе, не делайте этого», — приводи слова Ферстаппена GPBlog.
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