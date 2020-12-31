Тото Вольф отреагировал на присвоение Хэмилтону рыцарского титула

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поздравил пилота своей команды Льюиса Хэмилтона с тем, что тот был удостоен рыцарского титула.



«Льюис — один из величайших гонщиков всех времён и самый успешный британский спортсмен своей эпохи.

Во всём мире он давно известен своими спортивными достижениями. В этом году он объединил превосходство на трассе с мощным голосом в борьбе с дискриминацией. Во всех смыслах Хэмилтон лидировал в 2020 году.



Новость о том, что он получит рыцарское звание, показывает, что теперь Льюис получает признание, которое заслужил за беспрецедентный успех в автоспорте. Великобритания может очень гордиться тем, что у неё есть чемпион и амбассадор калибра сэра Льюиса Хэмилтона», — приводит слова Вольфа официальный сайт «Мерседеса».