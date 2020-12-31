Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Сайнс надеется, что через год в Ф-1 на результат будут больше влиять пилоты, а не техника

Сайнс надеется, что через год в Ф-1 на результат будут больше влиять пилоты, а не техника
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил надежду, что новый регламент Формулы-1, который вступит в силу в 2022 году, увеличит роль пилота в итоговом результате.

«Надеюсь, что это произойдёт и наш спорт станет чуть более зависим от человека, а не от машины с точки зрения пилотажа. Думаю, это сделает гонки намного веселее, они станут ближе для фанатов. Это привлечёт большую аудиторию. Полагаю, так будет лучше для всех», — приводит слова Сайнса F1i.

Не только Карлос считает, что в регламенте нужны изменения. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что нынешний уровень прижимной силы сделал финальную гонку сезона в Абу-Даби скучной. Он объяснил это тем, что, как только болид оказывался в пределах трёх секунд от впереди идущей машины, он полностью терял сцепление с трассой.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020