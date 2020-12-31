Сайнс надеется, что через год в Ф-1 на результат будут больше влиять пилоты, а не техника

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил надежду, что новый регламент Формулы-1, который вступит в силу в 2022 году, увеличит роль пилота в итоговом результате.

«Надеюсь, что это произойдёт и наш спорт станет чуть более зависим от человека, а не от машины с точки зрения пилотажа. Думаю, это сделает гонки намного веселее, они станут ближе для фанатов. Это привлечёт большую аудиторию. Полагаю, так будет лучше для всех», — приводит слова Сайнса F1i.



Не только Карлос считает, что в регламенте нужны изменения. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признал, что нынешний уровень прижимной силы сделал финальную гонку сезона в Абу-Даби скучной. Он объяснил это тем, что, как только болид оказывался в пределах трёх секунд от впереди идущей машины, он полностью терял сцепление с трассой.