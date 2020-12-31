Алексей Титов не примет участия в «Дакаре» из-за коронавируса

Генеральный директор компании-промоутера российского этапа «Формулы-1» «Росгонки» Алексей Титов не примет участия в ралли-марафоне «Дакар» из-за теста на коронавирус, показавшего положительный результат. Об этом россиянин сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

На дебютном «Дакаре» он должен был принять участие в соревнованиях внедорожников в качестве пилота чешской команды Offroad Sport.

Напомним, ралли «Дакар» в 2021 году будет проходить в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Общая протяжённость дистанции составит 7646 км, из которых 4767 км придутся на 12 спецучастков.

Ранее команда «МАЗ» рассказала, как ей удалось отправиться на «Дакар» благодаря помощи литовского гонщика Бенедиктаса Ванагаса.