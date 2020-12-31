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Алексей Титов не примет участия в «Дакаре» из-за коронавируса

Алексей Титов не примет участия в «Дакаре» из-за коронавируса
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Генеральный директор компании-промоутера российского этапа «Формулы-1» «Росгонки» Алексей Титов не примет участия в ралли-марафоне «Дакар» из-за теста на коронавирус, показавшего положительный результат. Об этом россиянин сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

На дебютном «Дакаре» он должен был принять участие в соревнованиях внедорожников в качестве пилота чешской команды Offroad Sport.

Напомним, ралли «Дакар» в 2021 году будет проходить в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. Общая протяжённость дистанции составит 7646 км, из которых 4767 км придутся на 12 спецучастков.

Ранее команда «МАЗ» рассказала, как ей удалось отправиться на «Дакар» благодаря помощи литовского гонщика Бенедиктаса Ванагаса.

«МАЗ» смог отправиться на «Дакар» благодаря помощи литовского гонщика
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