Карякин рассказал, как его команде удалось добраться на старт «Дакара»

Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина подготовила видеорепортаж о том, как участники ралли-марафона «Дакар»-2021 добирались до места старта гонки в условиях, когда Саудовская Аравия приостановила авиасообщение с другими странами. Также были закрыты водные и сухопутные границы из-за нового штамма коронавируса.



Точки сбора для спешно организованных чартерных рейсов были в Париже, Праге и Дубае, но не все смогли вовремя туда долететь со всего мира — из-за отмены и задержек рейсов. Дополнительные неприятности некоторым командам принес обязательный тест на коронавирус. Командам из Литвы, Испании, Чехии и России пришлось срочно искать замены участников.



Корреспондент «Чемпионата» прилетела на старт «Дакара» на последнем дополнительном самолете из Дубая вместе с командой Сергея Карякина и квадроциклистами Леонардо и Суани Мартинесами из Боливии и Тобиасом Каррисо из Аргентины. Карякин рассказал, как его команда сумела добраться до чартерного рейса.