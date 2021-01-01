Хэмилтон ещё не подписал контракт с «Мерседесом» из-за позиции «Даймлера»

Задержка в переговорах о новом контракте между семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном и командой «Мерседес» вызвана позицией головной компании «Мерседеса» — концерна «Даймлер». По данным Corriere Dello Sport, «Даймлеру» против того, чтобы подписывать с Хэмилтоном контракт сразу на четыре сезона, за каждый из которых Хэмилтогн может заработать 50 млн евро. Такое соглашение было готово ещё к Гран-при Турции, но руководство концерна не дало на него добро.
В «Даймлере» обращают внимание, что в январе Хэмилтону исполнится 36 лет, а поэтому концерн выступает в пользу менее длительного контракта — на два года с опцией на третий. В концерне хотят отслеживать форму Хэмилтона, а также воспитанника «Мерседеса» Джорджа Расселла, чьи требования по зарплате гораздо ниже.
На данный момент дедлайном по переговорам является начало зимних тестов Формулы-1 в Барселоне. Испытания запланированы на 2-4 марта.
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