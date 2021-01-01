«Астон Мартин» опубликовал презентацию команды в цветах British Racing Green

Пресс-служба «Астон Мартин» на своем сайте и в социальных сетях опубликовала официальную презентацию команды, представив логотип в тёмно-зелёном цвете (British Racing Green) и небольшое стилизованное видео.



«После 60-летнего перерыва «Астон Мартин» возвращается на решётку Формулы-1. Первое выступление команды состоится 21 марта 2021 года на этапе в австралийском Мельбурне.



Автомобили «Астон Мартин» успешно выступали в разных спортивных соревнованиях, и многочисленные победы в гонке «24 часа Ле-Мана» — подтверждение этому. Теперь пришло время снова заявить о себе в главных автогонках планеты.



Участие в Формуле-1 важно с точки зрения узнаваемости и привлекательности бренда. Компания много сделала в этом направлении, выступив титульным спонсором «Ред Булл». Теперь, присоединившись к элите Ф-1, «Астон Мартин» поднимет свой бренд на новую высоту», — говорится в заявлении команды.

Видео доступно на странице «Астон Мартин» в YouTube.

«Участие в Формуле-1 сыграет ключевую роль в нашей стратегии развития. Это очень популярный во всем мире спорт, его аудитория — огромна. Мы уверены, что благодаря возвращению в «Королевские гонки» ещё больше людей на планете узнают лучше и полюбят «Астон Мартин».



Команда уже имеет богатый опыт выступлений на соревнованиях международного уровня, сейчас у нас есть шанс вписать новую страницу в летопись компании. Уверен, она будет захватывающей и для поклонников бренда, и для болельщиков Формулы-1», — отметил владелец команды Лоуренс Стролл.