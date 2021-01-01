Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Роберт Шварцман показал мощную новогоднюю тренировку

Роберт Шварцман показал мощную новогоднюю тренировку
Авто / Младшие серии 0

Российский пилот программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман за несколько часов до Нового года опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео интенсивной тренировки.

В ролике Шварцман выполняет упражнения с канатами и гирями, имитирует с диском работу рулевым колесом, тренирует пресс.

«Новогодняя тренировка», — так подписал видео россиянин.

Напомним, по итогам сезона Формулы-2 Шварцман занял четвёртое место в личном зачёте. На его счету 177 очков. Победу в чемпионате одержал Мик Шумахер (215), который после этого подписал контракт с командой Ф-1 «Хаас». Вторым стал Каллум Айлотт (201), третьим – Юки Цунода (200), пятым – Никита Мазепин (164).

Следующий сезон Роберт также проведёт в Ф-2 в составе команды «Према».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021