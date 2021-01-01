Роберт Шварцман показал мощную новогоднюю тренировку
Российский пилот программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман за несколько часов до Нового года опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео интенсивной тренировки.
В ролике Шварцман выполняет упражнения с канатами и гирями, имитирует с диском работу рулевым колесом, тренирует пресс.
«Новогодняя тренировка», — так подписал видео россиянин.
Напомним, по итогам сезона Формулы-2 Шварцман занял четвёртое место в личном зачёте. На его счету 177 очков. Победу в чемпионате одержал Мик Шумахер (215), который после этого подписал контракт с командой Ф-1 «Хаас». Вторым стал Каллум Айлотт (201), третьим – Юки Цунода (200), пятым – Никита Мазепин (164).
Следующий сезон Роберт также проведёт в Ф-2 в составе команды «Према».
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