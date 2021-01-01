Роберт Шварцман показал мощную новогоднюю тренировку

Российский пилот программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман за несколько часов до Нового года опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео интенсивной тренировки.



В ролике Шварцман выполняет упражнения с канатами и гирями, имитирует с диском работу рулевым колесом, тренирует пресс.



«Новогодняя тренировка», — так подписал видео россиянин.

Напомним, по итогам сезона Формулы-2 Шварцман занял четвёртое место в личном зачёте. На его счету 177 очков. Победу в чемпионате одержал Мик Шумахер (215), который после этого подписал контракт с командой Ф-1 «Хаас». Вторым стал Каллум Айлотт (201), третьим – Юки Цунода (200), пятым – Никита Мазепин (164).



Следующий сезон Роберт также проведёт в Ф-2 в составе команды «Према».