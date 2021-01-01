Ферстаппен впервые опубликовал фото с бывшей девушкой Квята и написал, что обрёл любовь

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поздравил болельщиков с Новым годом и опубликовал в своём «инстаграме» совместное фото с Келли Пике, бывшей девушкой российского гонщика Даниила Квята.

«С Новым годом всех! Давайте сделаем так, чтобы 2021-й запомнился во всех отношениях. Желаю вам успеха, любви и счастья, которые обрёл я», – подписал снимок Ферстаппен.

Фото доступно на странице Макса Ферстаппена в "Инстаграме".

Слухи, что Келли и Макс начали встречаться, появились в ноябре, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Пике в «Инстаграме».



Напомним, 27 июля 2019 года у Келли и Даниила Квята родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой. В декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего «инстаграма», и тогда болельщики предположили, что пара рассталась. Однако ни Келли, ни Даниил с того момента официально не комментировали эту информацию. Девушка впервые нарушила молчание 16 апреля 2020 года. Тогда, отвечая на вопросы подписчиков, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике заявила: «Даниил и я – лучшие друзья».