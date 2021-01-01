Келли Пике поделилась кадрами с Ферстаппеном и дочкой Квята

Келли Пике, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике, опубликовала на своей странице в соцсети сет из двух фотографий. На первой она обнимает пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. На второй – позирует вместе с семьёй и дочерью Пенелопой, отцом которой является российский гонщик Даниил Квят.
«Любовь заставляет мир вращаться. С новым годом и большой любви», — подписала снимки Келли.
Фото доступно на странице Келли Пике в "Инстаграме".
Слухи, что Келли и Макс начали встречаться, появились в ноябре, когда пилот «Ред Булл» оставил стихотворение на странице Пике в «Инстаграме».
Напомним, 27 июля 2019 года у Келли и Даниила Квята родилась дочь. Девочку назвали Пенелопой. В декабре Пике удалила практически все фотографии с Квятом из своего «инстаграма», и тогда болельщики предположили, что пара рассталась. Однако ни Келли, ни Даниил с того момента официально не комментировали эту информацию. Девушка впервые нарушила молчание 16 апреля 2020 года. Тогда, отвечая на вопросы подписчиков, дочь трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Нельсона Пике заявила: «Даниил и я – лучшие друзья».
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