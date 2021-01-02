Гасли оценил совместную работу с Квятом

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли позитивно оценивает совместную работу в команде с Даниилом Квятом. Француз и россиянин были напарниками на протяжении 1,5 лет.

«Для меня и моей скорости не имеет значения, кто является моим напарником. Я просто должен хорошо работать с той машиной, которая есть в моём распоряжении. Всегда хочу выжимать максимум и 2021 год не будет отличаться.

Думаю, что на протяжении 1,5 лет мы были в отличной ситуации, работая вместе с Даниилом Квятом. Мы подталкивали друг друга. Убеждён что мы с нашим опытом помогли команде прибавить и двигаться вперёд", — приводит слова Гасли Planet F1.

По завершении сезона-2020 Даниил Квят покинул Фаэнцу и в целом потерял место в Ф-1, в «Альфа Таури» его заменил новобранец серии Юки Цунода.