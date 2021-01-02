Появилось первое фото Даниэля Риккардо в командной одежде «Макларен»

Пресс-служба «Макларен» на официальном сайте команды Формулы-1 опубликовала первое фото новобранца коллектива Даниэля Риккардо в экипировке с эмблемой компании.

На австралийце надето белое поло, на левой части которой нанесена надпись «Макларен».

Напомним, Риккардо заменит в Уокинге Карлоса Сайнса. Испанец перебрался в «Феррари». Даниэль же минувший сезон провёл в «Рено».

По итогам 2020 года он занял пятое место в общем зачёте, записав в актив 119 очков. При этом Риккардо дважды финишировал на подиуме (два третьих места на Гран-при Германии и Гран-при Эмилии-Романьи. От четвёртого места в общем зачёте, которое досталось Серхио Пересу, Риккардо отстал только на 6 очков. Сезон-2020 стал для Риккардо самым успешным с момента ухода из «Ред Булл».