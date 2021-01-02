Вязович: будет очень сложно бороться с четырьмя «КАМАЗами»

Лидер МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович поделился ожиданиями от ралли-марафона «Дакар» и рассказал о задачах команды.

«В гонке у нас задачи очень высокие, и с первых спецучастков мы будем очень быстры. Насколько мы будем быстры, судить очень трудно, потому что мы целый год с соперниками не пересекались. Будем искать темп и присматриваться друг к другу, кто в какой форме находится.



Самое заметное, что у нас новое, – это второй капотный грузовик. Обе машины изменены по сравнению с Дакаром-2020. У нас были слабые места, которые не позволяли бороться, мы их исправили, но не знаем, что соперники сделали в течение года. Нам будет очень сложно бороться с четырьмя «КАМАЗами». Без обид для остальных участников, но основными соперниками считаем команду «КАМАЗ-мастер» и смотрим только на них. Задача – побороться с ними и отстоять место на подиуме.

Что помешало в прошлом году? Во второй половине гонки 2020 года ничего не могли по скорости противопоставить Каргинову. На мягком грунте двигатель терял, сделали в этом году мотор посильнее. Но у «КАМАЗ-мастер» две машины тоже идут с обновлёнными моторами, так что им есть чем ответить", — сказал Вязович в интервью пресс-службе команды.

«Дакар-2021» пройдёт с 3 по 15 января в Саудовской Аравии.