В «Альфа Таури» отказались от использования задней части болида «Ред Булл» 2020 года

Руководство «Альфа Таури» принял решение отказаться от использования задней части болида «Ред Булл» образца 2020 года, даже невзирая на то, что нынешний регламент позволяет это делать без траты жетонов развития.

«Мы собираемся оставить заднюю часть. Мы думали над этим долго. Здорово, когда ты можешь зайти и словно в магазине сладостей выбрать то, что тебе хочется. Но мы хотим развивать другую часть машины.

Мы подходим к трате наших ресурсов с умом, потому как много усилий будет потрачено на 2022 год. Сейчас мы сфокусированы на развитии машины и продолжаем этим заниматься. Кое-что можно взять без использования жетонов, на кое-что они необходимы. Мы подумали и приняли решение, на что мы хотим потратить ресурсы. Можно приложить усилия, развивая переднюю часть машины. Полное обновление — не всегда правильная стратегия", — приводит слова технического директора команды Джоди Эггинтона PlanetF1.