Голобородько прокомментировал пролог «Дакара»

Белорусский раллист Андрей Голобородько поделился впечатлениями от первого дня «Дакара»-2021.
«Наконец-то мы стартовали в „Дакаре“, долго к этому шли. Первый спецучасток — всего 11 км. Расстановка сил условная, но сильные пилоты сразу показали, что они очень быстры. Покрытие дороги местами очень каменистое, есть острые камни. Слышал, у некоторых случились проколы.
Мы аккуратно ехали, старались не повредить машину, потому что не хочется закончить всё сразу же. На первом спецучастке многое не выиграешь, но можно всё проиграть. В принципе, довольны результатом, стартовали мы 64-ми, финишировали 50-ми. Кто ехал за нами, нас никто не объехал, мы продвинулись вверх. Будем стараться ехать в таком же темпе и дальше прибавлять», — сказал Голобородько в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Амеличкиной.
- 2 января 2021
-
19:44
-
18:03
-
16:51
-
15:40
-
14:02
-
12:20
-
10:54
-
09:44
- 1 января 2021
-
22:26
-
21:59
-
15:23
-
12:31
-
12:01
-
11:58
- 31 декабря 2020
-
22:01
-
21:57
-
19:17
-
16:48
-
15:54
-
14:13
-
13:20
-
12:28
-
12:20
-
11:03
-
10:17
-
09:49
-
00:49
- 30 декабря 2020
-
23:53
-
22:56
-
21:51
-
20:55
-
19:53
-
18:47
-
17:34
-
16:45