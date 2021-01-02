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Голобородько прокомментировал пролог «Дакара»

Голобородько прокомментировал пролог «Дакара»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Белорусский раллист Андрей Голобородько поделился впечатлениями от первого дня «Дакара»-2021.

«Наконец-то мы стартовали в „Дакаре“, долго к этому шли. Первый спецучасток — всего 11 км. Расстановка сил условная, но сильные пилоты сразу показали, что они очень быстры. Покрытие дороги местами очень каменистое, есть острые камни. Слышал, у некоторых случились проколы.

Мы аккуратно ехали, старались не повредить машину, потому что не хочется закончить всё сразу же. На первом спецучастке многое не выиграешь, но можно всё проиграть. В принципе, довольны результатом, стартовали мы 64-ми, финишировали 50-ми. Кто ехал за нами, нас никто не объехал, мы продвинулись вверх. Будем стараться ехать в таком же темпе и дальше прибавлять», — сказал Голобородько в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Светланой Амеличкиной.

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