Кузьмич — о прологе «Дакара»: по навигации трасса была никакая. Завтра начнётся жесть!

Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий на «Дакаре» c Ясиром Сеайданом, рассказал, как у их экипажа сложился пролог ралли-марафона.



«Пролог был длиной всего 11 километров. Трасса несложная, но довольно техничная. По навигации практически никакая, потому что после каждой точки открывалась следующая. Единственное, нужно было успеть прочитать по электронному роудбуку, куда будем поворачивать, потому что были очень частые позиции. Но по навигации было очень легко.



Короткий спецучасток. Тем не менее были проблемы, поломки. Тот же Карлос Сайнс проехал 9 километров из 11 на пробитом колесе. Он потерял 40 секунд. Гигантский отрыв, но это только начало. Пролог — только лёгкая разминка. Мы показали 13-й результат, но и не старались прыгнуть выше головы. Просто ехали в своём темпе, вкатывались в гонку. Самое интересное начнётся завтра, завтра начнётся жесть!» — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.