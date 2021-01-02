Эллисон: пресса всем рассказывает о том, что Эдриан Ньюи строит лучшие шасси

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о том, в чём болид 2020 года превзошёл своего предшественника, и отметил, что соперники не копируют концепцию «Мерседеса».



«Мы получили больше прижимной силы, больше мощности, а баланс между темпом на одном круге и в гонке стал чуть лучше. Болид 2019 года был превосходным, но с ним было сложнее выигрывать квалификации, и тому была причина: просто было тяжело сделать переднюю ось достаточно резкой. Устранение недостатков было сделано не за одну зиму. Мы работали над этим с 2017 года. Та машина была невероятно хороша в быстрых поворотах, но была не так хороша в медленных. Это был постепенный прогресс. В итоге мы смогли найти аэродинамику, которая хорошо взаимодействовала с шинами — передние и здание покрышки не изнашивались одна быстрее другой. Это очень помогло нам в медленных поворотах.



Пресса работает отлично, когда всем рассказывает о том, что Эдриан Ньюи строит лучшие шасси. Это убеждает команды копировать концепцию «Ред Булл». Мы же в это время остаёмся незамеченными, потому что все уверены, что наша машина живёт за счёт мощной силовой установки. Каждая команда выбирает свой путь, будь то копирование Ньюи или что-то ещё. А отклонение от концепции всегда влечёт за собой риски», — приводит слова Джеймса Эллисона Auto Motor und Sport.