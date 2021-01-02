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The Race считает состав «Феррари» лучшим в 2021 году, Мазепин и Шумахер — худшие

The Race считает состав «Феррари» лучшим в 2021 году, Мазепин и Шумахер — худшие
Авто / Формула-1 0
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Издание The Race составило рейтинг команд Формулы-1 в сезоне-2021 по уровню пилотов. Первое место в этом рейтинге заняла команда «Феррари», в составе которой в следующем сезоне будут выступать Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

«Не все в нашей редакции уверены, что Сайнс — пилот уровня Леклера, но он впечатлил в „Макларене“ и становится всё сильнее. И, конечно, мы уверены, что вину за еще один печальный сезон может будет возложить только на болид, раз мы оцениваем уровень пилотов так высоко», — говорится в материале.

Рейтинг команд по составу гонщиков на 2021 год (The Race)

1. «Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс – 187 баллов
2. «Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес – 130
3. «Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас – 123
4. «Макларен»: Даниэль Риккардо, Ландо Норрис – 120
5. «Альпин»: Эстебан Окон, Фернандо Алонсо – 80
6. «Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода – 56
7. «Астон Мартин»: Ланс Стролл, Себастьян Феттель – 52
8. «Уильямс»: Джордж Расселл, Николас Латифи – 30
9. «Альфа Ромео»: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци – 21
10. «Хаас»: Мик Шумахер, Никита Мазепин – 9.

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