The Race считает состав «Феррари» лучшим в 2021 году, Мазепин и Шумахер — худшие

Издание The Race составило рейтинг команд Формулы-1 в сезоне-2021 по уровню пилотов. Первое место в этом рейтинге заняла команда «Феррари», в составе которой в следующем сезоне будут выступать Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
«Не все в нашей редакции уверены, что Сайнс — пилот уровня Леклера, но он впечатлил в „Макларене“ и становится всё сильнее. И, конечно, мы уверены, что вину за еще один печальный сезон может будет возложить только на болид, раз мы оцениваем уровень пилотов так высоко», — говорится в материале.
Рейтинг команд по составу гонщиков на 2021 год (The Race)
1. «Феррари»: Шарль Леклер, Карлос Сайнс – 187 баллов
2. «Ред Булл»: Макс Ферстаппен, Серхио Перес – 130
3. «Мерседес»: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас – 123
4. «Макларен»: Даниэль Риккардо, Ландо Норрис – 120
5. «Альпин»: Эстебан Окон, Фернандо Алонсо – 80
6. «Альфа Таури»: Пьер Гасли, Юки Цунода – 56
7. «Астон Мартин»: Ланс Стролл, Себастьян Феттель – 52
8. «Уильямс»: Джордж Расселл, Николас Латифи – 30
9. «Альфа Ромео»: Кими Райкконен, Антонио Джовинацци – 21
10. «Хаас»: Мик Шумахер, Никита Мазепин – 9.
- 2 января 2021
-
22:48
-
21:46
-
20:44
-
20:16
-
19:44
-
18:03
-
16:51
-
15:40
-
14:02
-
12:20
-
10:54
-
09:44
- 1 января 2021
-
22:26
-
21:59
-
15:23
-
12:31
-
12:01
-
11:58
- 31 декабря 2020
-
22:01
-
21:57
-
19:17
-
16:48
-
15:54
-
14:13
-
13:20
-
12:28
-
12:20
-
11:03
-
10:17
-
09:49
-
00:49
- 30 декабря 2020
-
23:53
-
22:56
-
21:51
-
20:55