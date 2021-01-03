Алёшин: задача Мазепина — обогнать Шумахера

Российский гонщик Михаил Алёшин поделился мнением о перспективах новичка «Хааса» Никиты Мазепина.



«В любом случае, начало карьеры не будет простым, а в Формуле-1 первый сезон может стать решающим. В одной команде с Миком Шумахером ему будет непросто, но Никита прекрасно понимает, чего можно ожидать от напарника.



Кроме того, результаты „Хааса“ могли бы быть лучше, чем в прошедшем сезоне. Несколько лет назад команда находилась в существенно лучшей форме, но посмотрим, как они выступят в следующем году. Однако учитывая, что регламент практически не изменится, я бы не ждал революции от „Хааса“.



Главная задача Никиты — обогнать Шумахера. Есть счёт по итогам квалификаций, есть счёт по итогам гонок, но мы знаем, что в Формуле-1 главный соперник – твой напарник, поскольку только он выступает за рулём точно такой же машины.



Будем надеяться, что команда окажется в лучшей форме, и скорость машины позволит стабильно зарабатывать очки. Хотя, это уже задача номер два.



В любом случае, в 2020-м Никита показал себя с хорошей стороны, добившись сильного прогресса по ходу сезона. Будем надеяться, что на этой волне своего прогресса он хорошо начнёт карьеру в Формуле-1 и будет ещё больше нас радовать», — приводит слова Алёшина F1News.