Кузьмич: огромное спасибо организаторам «Дакара» за то, что они устроили этот праздник

Штурман Алексей Кузьмич, который выступает с саудовским пилотом Ясиром Сейданом, поблагодарил организаторов ралли «Дакар»-2021 за их усилия при подготовке к ралли-рейду в условиях коронавирусных ограничений.
«Дакар»-2021, слава богу, состоялся. Организаторы преодолели просто немыслимые трудности, и очень здорово и очень приятно для тех, кто всё-таки здесь, что Дакар состоялся и уже стартовал. Очень жаль тех, кто не смог долететь по разным причинам, и тех, кто всё-таки заболел. Вам здоровья и благополучия. Ну а тем, кто не смог прилететь из-за логистических проблем, — ребят, держитесь, я надеюсь, что на следующий год у вас получится стартовать и показать хороший результат.
Ещё раз огромное спасибо организаторам за то, что они смогли устроить этот праздник, и весь этот огромный город участников каждый день сможет перемещаться с бивуака на бивуак, получать удовольствие от гонки и показывать всё, на что они способны», — приводит слова Кузьмича официальная группа «Дакара» в социальной сети «ВКонтакте».
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