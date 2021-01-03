Сайнс: многие считают, что мы с Ферстаппеном не поладили, но всё было наоборот
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился воспоминаниями о дебютном сезоне и совместных выступлениях с Максом Ферстаппеном в составе «Торо Россо».
«У меня много хороших воспоминаний о сезоне-2015. Многие считают, что мы с Максом Ферстаппеном не поладили, но всё было наоборот. У нас были отличные отношения, но мы ещё и соревновались, и были новичками, так что, да, мы жёстко сражались за свои шансы.
И для Макса, и для меня команда была совершенно новой, как и вся Формула-1, у нас просто не было опыта. С Шарлем всё будет иначе, он хорошо знает болид. Думаю, и Макс, и я стали другими пилотами в сравнении с тем, что было тогда. Это можно увидеть по нашим действиям на трассе», — приводит слова Сайнса De Telegraaf.
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