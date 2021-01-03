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Тренер Алонсо: Фернандо вернулся в свою физическую форму 2003 года

Тренер Алонсо: Фернандо вернулся в свою физическую форму 2003 года
Авто / Формула-1 0

Эдоардо Бендинелли, тренер пилота «Альпин» Фернандо Алонсо, поделился мнением о физической форме двукратного чемпиона Формулы-1.

«Фернандо сейчас тот же, каким был много лет назад. Он очень силён и мотивирован. Считаю, он в прекрасной форме. Он фактически вернулся в свою физическую форму 2003 года, а его работоспособность так же высока, как и всегда.

Важно время на круге, а не возраст. Сейчас у Фернандо гораздо больше опыта, он стал совершенным пилотом. Время, которое он показывал на постсезонных тестах в Абу-Даби, — это время настоящего чемпиона. Алонсо рождён, чтобы быть на подиуме. У него просто невероятная жажда борьбы», — приводит слова Бендинелли COPE.

Напомним, Алонсо возвращается в пелотон после двухлетнего перерыва.

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