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Карлос Сайнс выиграл первый этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёб проиграл 24 минуты

Карлос Сайнс выиграл первый этап «Дакара» в зачёте внедорожников, Лёб проиграл 24 минуты
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии стартовал 43-й в истории ралли-марафон «Дакар». В зачёте внедорожников лидерство захватил Карлос Сайнс — старший. Второе место — у Стефана Петеранселя, тройку лучших замыкает Мартин Прокоп.

Владимир Васильев по итогам первого этапа проиграл 29 минут, Себастьен Лёб — 24 минуты.

«Дакар»-2021. Автомобили. Положение после 1 СУ

1. Карлос Сайнс (MINI) — 3:05.56
2. Стефан Петерансель (MINI) — +0.25
3. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team) — +3.18
4. Матьё Серрадори (SRT Racing) — +6.33
5. Бернхард тен Бринке (SRT Racing) — +8.10
6. Ясир Сеайдан (SRT Racing) — +8.13
7. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing) — +8.59
8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +9.39
9. Якуб Пшигонски (Orlen Team/Overdrive) — +9.46
10. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +12.34
...22. Себастьен Лёб (Bahrain Raid Extreme) — +24.14
27. Владимир Васильев (X-Raid Team) — +29.13.

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