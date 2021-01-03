Карякин — пятый в зачёте мотовездеходов после первого дня «Дакара»
Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии стартовал знаменитый ралли-марафон «Дакар». По итогам первого дня лидерство в зачёте мотовездеходов захватил Рейналдо Варела. Второе место у Остина Джонса, третий результат показал Франсиско Лопес Контардо.
Сергей Карякин уступает лидеру чуть более трёх минут и занимает пятое место.
Известный раллийный гонщик Крис Мик лидировал на первых отсечках, но затем остановился на трассе.
«Дакар-2020». Мотовездеходы. Первый СУ
1. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — 3:43.32
2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +0.28
3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +0.42
4. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +2.21
5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +3.16.
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