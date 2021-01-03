Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Карякин — пятый в зачёте мотовездеходов после первого дня «Дакара»

Карякин — пятый в зачёте мотовездеходов после первого дня «Дакара»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии стартовал знаменитый ралли-марафон «Дакар». По итогам первого дня лидерство в зачёте мотовездеходов захватил Рейналдо Варела. Второе место у Остина Джонса, третий результат показал Франсиско Лопес Контардо.

Сергей Карякин уступает лидеру чуть более трёх минут и занимает пятое место.

Известный раллийный гонщик Крис Мик лидировал на первых отсечках, но затем остановился на трассе.

«Дакар-2020». Мотовездеходы. Первый СУ

1. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — 3:43.32
2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +0.28
3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +0.42
4. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +2.21
5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +3.16.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021