Карякин — пятый в зачёте мотовездеходов после первого дня «Дакара»

Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии стартовал знаменитый ралли-марафон «Дакар». По итогам первого дня лидерство в зачёте мотовездеходов захватил Рейналдо Варела. Второе место у Остина Джонса, третий результат показал Франсиско Лопес Контардо.



Сергей Карякин уступает лидеру чуть более трёх минут и занимает пятое место.



Известный раллийный гонщик Крис Мик лидировал на первых отсечках, но затем остановился на трассе.



«Дакар-2020». Мотовездеходы. Первый СУ



1. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — 3:43.32

2. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — +0.28

3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +0.42

4. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +2.21

5. Сергей Карякин (Snag Racing) — +3.16.