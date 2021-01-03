Сотников возглавил зачёт грузовиков после первого этапа, Шибалов — 3-й, Мардеев — 10-й

Сегодня, 3 января, в Саудовской Аравии стартовал очередной ралли-марафон «Дакар». По итогам первого этапа в зачёте грузовиков лидерство захватил гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Второе место занимает Алеш Лопрайс, тройку лучших замкнул ещё один представитель «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов.
Айрат Мардеев замкнул топ-10. Что касается ещё одной машины «КАМАЗа», ведомой Андреем Каргиновым, в ходе первого этапа она столкнулась с техническими трудностями и ещё не добралась до финиша. Не обошли проблемы стороной и представителя МАЗа Алексея Вишневского.
«Дакар»-2020. Грузовики. Первый СУ
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17.50
2. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +7.56
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.07
4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +10.45
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +12.58
6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +14.06
7. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг Тим») — +16.22
8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +21.39
9. Мартин Солтис («Баггира Рейсинг») — +22.11
10. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +25.53.
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