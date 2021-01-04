Камазовец Сотников выиграл второй этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Мардеев — второй

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников одержал вторую победу подряд на ралли-марафоне «Дакар»-2021 и укрепил собственное лидерство в общем зачёте. Теперь Сотников на 17 минут опережает белорусского пилота «МАЗа» Сергея Вязовича. Замыкает тройку лидеров камазовец Антон Шибалов, который сегодня проиграл партнёру по команде 14 минут.



Ещё два пилота «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев и Андрей Каргинов показали на втором спецучастке второй и 11-й результаты. В генеральной классификации Мардеев идёт пятым, Каргинов, потерявший много времени накануне — 13-м.



«Дакар»-2021. Грузовики. Второй СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 4:37.44

2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +3.17

3. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +6.30

4. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +7.30

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +10.58

6. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +14.14

7. Мартин Солтис («Баггира Рейсинг») — +19.47

8. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +20.39

9. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +20.54

10. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +22.54

11. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +25.28.



«Дакар»-2021. Грузовики. Общий зачёт



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 8:01.39

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +17.14

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +22.03

4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +24.36

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +29.53

6. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +30.33

7. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +34.54

8. Мартин Солтис («Баггира Рейсинг») — +42.07

9. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +43.09

10. Маурик ван Хёвель («Дакарспид») — +1:09.59

11. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») — +1:26.25

13. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:56.57.