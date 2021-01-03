Кузьмич рассказал, как его экипаж получил трёхминутный штраф

Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий с Ясиром Сеайданом, прокомментировал девятый результат на первом этапе ралли-марафоне «Дакар».
«Сегодня прошли спецучасток отлично, машина нас не подвела. Одно пробитое колесо не в счёт. Шикарный аппарат: валит нереально. Мы не смогли полностью раскрыть возможности автомобиля, потому что очень часто упирались в пыль, и в нескольких местах были непонятные ситуации, когда легенда говорит, что ограничение — 50 км/ч, а прибор показывает, что между точками скорость на 50, а 180. Чтобы лишний раз не налететь на штраф, мы сбавляли темп, но всё равно попали на штраф в три минуты: на торможении после длинного прямика. Надеюсь, это нам не сильно помешает на будущее», — передаёт слова Кузьмича корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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