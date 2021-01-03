Камазовец Мардеев объяснил, почему потерял на первом этапе «Дакара» 25 минут

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев подвёл итоги первого этапа ралли-марафона «Дакар», рассказав, что на одном из отрезков поиск маршрута занял 25 минут.

«Стартовали далеко, пытались выбраться повыше, чтобы оказаться в своей скоростной группе. Долго обгоняли медленные грузовики, так как было мало места для манёвра и сильно мешала густая пыль. Когда обошли соперников, начали догонять остальных. Удалось обойти порядка 6-7 машин. Но километров за 60 до финиша уехали немного в сторону, попали не в то русло. Очень долго ехали, все привязки и курсы вроде бы „били“, но выхода из русла не находили.

Пришлось забраться наверх по ущелью. Начали искать дорогу, несколько раз возвращались назад. Потратили на это около 25 минут. Хорошо, что взяли все точки и последние 50 километров старались максимально атаковать, чтобы отыграть потерянное время. Темп сегодня в целом был неплохой, но есть над чем поработать. Новый прибор в навигации внёс свою изюминку, для штурманов, казалось, будет меньше работы, а стало только сложнее", — приводятся слова Мардеева на официальном сайте команды.