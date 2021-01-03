Рудницкий: пилот спрашивал, когда закончится этот каменный ад

Штурман белорусского гонщика Андрея Голобородько Андрей Рудницкий рассказал о ходе первого этапа «Дакара»-2021, на котором их экипаж занял 34-е место.
«Можно было предположить, что 277 километров — лёгкая разминка, чтобы вкатиться, но было всё, кроме дюн. Хотелось бы, конечно, серьёзно поговорить с человеком, который составлял описание спецучастка и написал, что камней на нём три процента. Мой пилот сказал: „Когда закончится этот каменный ад?“
В остальном всё прогнозируемо: быстрые до сумасшествия мальчики помчатся с самого начала и часть из них найдёт свой камень преткновения. Наш пилот первый раз едет в Саудовской Аравии, и мне кажется, что выбранная нами тактика правильная. Была куча мест, которая могла удивить кого угодно, но мы избежали сюрпризов», — приводит слова Рудницкого телеграм-канал Cross-Country Rally.
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