Николаев: все с пробитыми колёсами — камни с футбольный мяч!

Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, подвёл итоги первого этапа «Дакара», на котором они заняли 35-е место.



«Для начала спецучасток был очень хороший: не помню, чтобы на „Дакарах“ так прибивали народ. Не знаю, как „кибитки“ вернутся оттуда: перед нами их было восемь штук, они все погибли в камнях. Все с пробитыми колёсами, просто поголовно. Камни с футбольный мяч, но только с острыми краями. Поля таких камней по 10-20 километров. Навигация сложная. В одном месте не угадал позицию, съездили немножко в другой каньон, но там, возможно, была ошибка организаторов: курс бился совсем другой, много участников туда съездило.



А так — очень хороший, динамичный спецучасток, но много камней. Мы отделались двумя проколами, хотя ехали аккуратно. Ещё было много острых веток: в одном месте они были слишком близко, и мы об одну разбили лобовое стекло. В остальном всё без вопросов, темп хороший. Стартовали в шестом десятке, а на финише были уже в начале четвёртого. „Дакар“ ещё принесёт много сюрпризов», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.