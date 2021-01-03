Вишневский рассказал о проблемах МАЗа в первый день «Дакара»
Гонщик МАЗа Алексей Вишневский прокомментировал неудачный первый день ралли-марафона «Дакар», в ходе которого ему пришлось столкнуться с техническими проблемами.
«Мы старались ехать безопасно, было очень много камней, и на камнях мы осторожничали, чтобы не пробить колесо. Но далее возникли проблемы с выхлопной системой, выхлопные газы от температуры сожгли тормозные трубки. Мы остановились, починили их и поехали дальше, но буквально через километр они снова сгорели.
Мы решили основательно всё починить, сделать термоэкран, всё укрыть и спокойно доехать до финиша. Вот так прошёл наш первый день. Посмотрим, дальше будем стараться отыгрывать", — сказал Вишневский в интервью, размещённом на странице команды в «Инстаграме».
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