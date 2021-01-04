Cайнс – о победе Гасли в Монце: выиграть было почти невозможно

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что не расстраивается по поводу упущенной победы на Гран-при Италии в минувшем сезоне, когда он на «Макларене» боролся с гонщиком «Альфа Таури» Пьером Гасли, но не смог одолеть француза.



«Я горжусь тем, что сделал в те выходные. От победителя меня отделили всего полсекунды. Ситуация с красным флагом была не в мою пользу, но думаю, что могу гордиться тем, как я с ней справился.

Если вы проанализируете ту гонку, то, полагаю, поймёте, что выиграть было почти невозможно. Вот почему у меня особенно хорошие воспоминания об этом уик-энде», — приводит слова Сайнса GPblog.



По итогам минувшего чемпионата Карлос занял 6-е место в личном зачёте, набрав 105 очков. Его напарник по «Макларену» Ландо Норрис (97) стал 9-м.