Дерево пробило лобовое стекло «МАЗа» Сергея Вязовича на «Дакаре». Видео

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Пресс-служба «Дакара» опубликовала видео инцидента, в который угодил экипаж «МАЗа» Сергея Вязовича. Его грузовик зацепил ветку дерева, пробившую лобовое стекло. Несмотря на это, экипаж продолжил движение.



«Неожиданный сюрприз на маршруте грузовика Сергея Вязовича», — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на официальной странице «Дакара» во "ВКонтакте". Права на видео принадлежат Amaury Sport Organization.

«Дакар»-2020. Грузовики. Положение после первого СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17.50

2. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +7.56

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.07

4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +10.45

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +12.58

6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +14.06

7. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг Тим») — +16.22

8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +21.39

9. Мартин Солтис («Баггира Рейсинг») — +22.11

10. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +25.53…

21. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:31.26.