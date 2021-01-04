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Дерево пробило лобовое стекло «МАЗа» Сергея Вязовича на «Дакаре». Видео

Дерево пробило лобовое стекло «МАЗа» Сергея Вязовича на «Дакаре». Видео
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
Аудио-версия:

Пресс-служба «Дакара» опубликовала видео инцидента, в который угодил экипаж «МАЗа» Сергея Вязовича. Его грузовик зацепил ветку дерева, пробившую лобовое стекло. Несмотря на это, экипаж продолжил движение.

«Неожиданный сюрприз на маршруте грузовика Сергея Вязовича», — говорится в описании к ролику.

Видео доступно на официальной странице «Дакара» во "ВКонтакте". Права на видео принадлежат Amaury Sport Organization.

«Дакар»-2020. Грузовики. Положение после первого СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17.50
2. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +7.56
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.07
4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +10.45
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +12.58
6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +14.06
7. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг Тим») — +16.22
8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +21.39
9. Мартин Солтис («Баггира Рейсинг») — +22.11
10. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +25.53…
21. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:31.26.

«Рубили просеку». Вязович сильно повредил машину и сломал стекло из-за узкой трассы
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