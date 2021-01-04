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The Race составил рейтинг всех пилотов «Заубера»: Кубица — 1-й, Кими — 5-й, Леклер – 6-й

The Race составил рейтинг всех пилотов «Заубера»: Кубица — 1-й, Кими — 5-й, Леклер – 6-й
Авто / Формула-1 0
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Авторитетный портал The Race опубликовал собственный рейтинг всех 30 пилотов Формулы-1, когда-либо выступавших за «Заубер». В нём учитывались даже те времена, когда команда официально носила другое название, но базировалась в Хинвиле. Возглавил список поляк Роберт Кубица. На второй строчке оказался немец Ник Хайдфельд. Замкнул тройку лучших Хайнц-Харальд Френтцен.

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, участвовавший в одном Гран-при за «БМВ Заубер», оказался на 24-й строчке.

Рейтинг лучших пилотов «Заубера» по версии The Race:

1. Роберт Кубица
2. Ник Хайдфельд
3. Хайнц-Харальд Френтцен
4. Серхио Перес
5. Кими Райкконен
6. Шарль Леклер
7. Фелипе Масса
8. Нико Хюлькенберг
9. Джанкарло Физикелла
10. Джей Джей Лехто…
14. Жан Алези…
20. Жак Вильнёв
24. Себастьян Феттель.

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