Штурман Мардеева рассказал об ошибке на первом СУ «Дакара»

Штурман Дмитрий Свистунов, выступающий на «Дакаре» в экипаже пилота «КАМАЗ-мастера» Айрата Мардеева, рассказал об ошибке на первом спецучастке.



«Должен был быть поворот направо, и нет его… Буду разбираться, что я не учёл, куда мы повернули. Поднялись на высокую гору, увидели пыль гонки, ну и поехали в ту сторону, нашли дорогу. Никакого глюка у нас не было, это только моя ошибка», — сказал Свистунов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».



«Дакар»-2020. Грузовики. Положение после первого СУ



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17.50

2. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +7.56

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.07

4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +10.45

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +12.58

6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +14.06

7. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг Тим») — +16.22

8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +21.39

9. Мартин Солтис («Баггира Рейсинг») — +22.11

10. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +25.53…

21. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:31.26.