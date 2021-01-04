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Штурман Мардеева рассказал об ошибке на первом СУ «Дакара»

Штурман Мардеева рассказал об ошибке на первом СУ «Дакара»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Штурман Дмитрий Свистунов, выступающий на «Дакаре» в экипаже пилота «КАМАЗ-мастера» Айрата Мардеева, рассказал об ошибке на первом спецучастке.

«Должен был быть поворот направо, и нет его… Буду разбираться, что я не учёл, куда мы повернули. Поднялись на высокую гору, увидели пыль гонки, ну и поехали в ту сторону, нашли дорогу. Никакого глюка у нас не было, это только моя ошибка», — сказал Свистунов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».

«Дакар»-2020. Грузовики. Положение после первого СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 3:17.50
2. Алеш Лопрайс («Инстафорекс») — +7.56
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +8.07
4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — +10.45
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +12.58
6. Игнасио Касале («Баггира Рейсинг») — +14.06
7. Ярослав Вальтр («Вальтр Рейсинг Тим») — +16.22
8. Мартин ван дер Бринк («Маммоет Раллиспорт») — +21.39
9. Мартин Солтис («Баггира Рейсинг») — +22.11
10. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +25.53…
21. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — +1:31.26.

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