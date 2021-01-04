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Карякин после второго этапа «Дакара» опустился на 8-е место в зачёте мотовездеходов

В Саудовской Аравии на 43-м ралли-марафоне «Дакар» лидеры зачёта мотовездеходов завершили второй спецучасток. Этап выиграл Салех Аль-Саиф. Вторым стал Жерар Фаррес Гуэль. Тройку замкнул Франсиско Лопес Контардо.



Сергей Карякин, занимавший после первого дня шестое место, опустился на восьмую строчку в генеральной классификации.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты второго СУ



1. Салех Аль-Саиф (Fn Speed – Black Horse Team) — 5:05.07

2. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +1.4

3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +2.43

4. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +3.17

5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +4.53

6. Сергей Карякин (Snag Racing) — +6,42.



«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после второго СУ



1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 8:58.18

2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +0.39

3. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +1.01

4. Кристина Гутьеррес Эрреро (Red Bull off-road team USA) — +2.47

5. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +4,09…

8. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7,11.