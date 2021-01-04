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Карякин после второго этапа «Дакара» опустился на 8-е место в зачёте мотовездеходов

Карякин после второго этапа «Дакара» опустился на 8-е место в зачёте мотовездеходов
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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В Саудовской Аравии на 43-м ралли-марафоне «Дакар» лидеры зачёта мотовездеходов завершили второй спецучасток. Этап выиграл Салех Аль-Саиф. Вторым стал Жерар Фаррес Гуэль. Тройку замкнул Франсиско Лопес Контардо.

Сергей Карякин, занимавший после первого дня шестое место, опустился на восьмую строчку в генеральной классификации.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Результаты второго СУ

1. Салех Аль-Саиф (Fn Speed – Black Horse Team) — 5:05.07
2. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +1.4
3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +2.43
4. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +3.17
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +4.53
6. Сергей Карякин (Snag Racing) — +6,42.

«Дакар»-2021. Мотовездеходы. Положение после второго СУ

1. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — 8:58.18
2. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) — +0.39
3. Жерар Фаррес Гуэль (Monster Energy Can-Am) — +1.01
4. Кристина Гутьеррес Эрреро (Red Bull off-road team USA) — +2.47
5. Рейналдо Варела (Monster Energy Can-Am) — +4,09…
8. Сергей Карякин (Snag Racing) — +7,11.

Дакар 2021. Этап 2, Биша - Вади-аль-Давасир
Мотовездеходы (СУ - 457 км)
04 января 2021, понедельник. 09:40 МСК
Идёт
1
Салех Аль-Саиф
Can-Am
05:05:07
2
Жерар Фаррес Гуэль
Can-Am
05:06:47
3
Франсиско Лопес Контардо
Can-Am
05:07:50
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