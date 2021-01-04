«Хаас»: мы хотим дать Шумахеру и Мазепину возможность ошибаться

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что считает верным решение команды обновить состав пилотов перед следующим сезоном. По его словам, это даст возможность Мику Шумахеру и Никите Мазепину учиться на собственных ошибках до глобальных изменений в регламенте.
«Это было подходящее время для смены пилотов, учитывая, что 2021 год станет переходным. И я уверен в нём. Команда исходит из предпосылки: чтобы научиться чему-то, нужно действовать. Мы хотим дать Шумахеру и Мазепину возможность ошибаться. В 2022 году произойдут изменения в регламенте, которые откроют много возможностей.
Пилоты являются основным активом команды, и это послужило толчком. Молодые люди заявляют о себе в Формуле-1: я думаю о Леклере, выигравшем гонки во втором своём сезоне, о Норрисе, который преуспевает. Более того, с финансовой точки зрения они обходятся дешевле, а мы предпочитаем вкладывать деньги в машину 2022 года, а не в гонщиков.
О Никите я говорить не хочу. Боюсь, что мои слова могут быть использованы во вред, мы решили вопрос внутренне», — приводит слова Штайнера итальянская версия Motorsport.
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