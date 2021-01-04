Албон будет выступать в DTM в сезоне-2021

Бывший гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Александер Албон продолжит карьеру в DTM, сообщает пресс-служба серии. Албон будет участвовать в некоторых гонках серии, когда это будет возможно без ущерба для его работы в Формуле-1 в качестве тест-пилота, резервного гонщика и пилота симулятора.
Пилота, который будет сменять Албона, объявят позднее.
Напарником Александера Албона станет новозеландский пилот Лиам Лоусон. Кроме того, участие в чемпионате DTM не помешает выступлениям Лиама в чемпионате Формулы-2.
«DTM с высококлассным составом пилотов и автомобилями класса GT3 — интересная платформа и настоящий вызов как для успешных гонщиков вроде Александера Албона, так и для молодых гонщиков, как член нашей молодёжной программы Лиам Лоусон», — прокомментировал анонс спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.
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