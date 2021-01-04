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Николаев: одним из лежащих в песке камней удачно «отстрелили» от машины гидроногу

Николаев: одним из лежащих в песке камней удачно «отстрелили» от машины гидроногу
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0
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Российский штурман Антон Николаев, выступающий с Виктором Хорошавцевым, подвёл итоги второго этапа «Дакара», на котором они заняли 30-е место.

«Длинновато — 457 километров. Первые 80 километров по пескам воевали с грузовиками и „кибиками“. Но очень быстрый спецучасток — даже с учётом того, что было много дюн, причём хороших. Очень было приятно по ним ехать. Также было очень много камней, причём они лежали в песке. Одним из таких камней удачно „отстрелили“ от себя гидроногу — без каких-либо других повреждений автомобиля. Нам повезло, что не пробили ни одного колеса с правой стороны, потому что поднять машину без гидроноги не смогли бы. А так всё хорошо. Не блудили, ни одного колеса не пробили, ехали быстро: средний темп был выше 100 км/ч. Всё хорошо», — приводит слова Николаева телеграм-канал Cross-Country Rally.

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