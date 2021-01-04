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Главный конкурент «КАМАЗ-мастера» Вязович сломал на «Дакаре» палец

Главный конкурент «КАМАЗ-мастера» Вязович сломал на «Дакаре» палец
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Белорусский гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович продолжает выступление на ралли-марафоне «Дакар»-2021 со сломанным пальцем руки. Белорус заработал повреждение на первом спецучастке гонки.

«Получил повреждения не только автомобиль Сергея Вязовича, но и сам Сергей… Во время прохождения трассы сломал палец об руль, но это не расстраивает, а ещё больше добавляет спортивной злости», — рассказала пресс-служба «МАЗ-СПОРТавто» в своём «инстаграме».

В первый день ралли-марафона Вязович показал четвёртый результат, во второй — третий. В генеральной классификации зачёта грузовиков Сергей занимает вторую позицию, уступая представителю «КАМАЗ-мастера» Дмитрию Сотникову. Отрыв россиянина составляет 17 минут.

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