Главный конкурент «КАМАЗ-мастера» Вязович сломал на «Дакаре» палец
Белорусский гонщик команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович продолжает выступление на ралли-марафоне «Дакар»-2021 со сломанным пальцем руки. Белорус заработал повреждение на первом спецучастке гонки.
«Получил повреждения не только автомобиль Сергея Вязовича, но и сам Сергей… Во время прохождения трассы сломал палец об руль, но это не расстраивает, а ещё больше добавляет спортивной злости», — рассказала пресс-служба «МАЗ-СПОРТавто» в своём «инстаграме».
В первый день ралли-марафона Вязович показал четвёртый результат, во второй — третий. В генеральной классификации зачёта грузовиков Сергей занимает вторую позицию, уступая представителю «КАМАЗ-мастера» Дмитрию Сотникову. Отрыв россиянина составляет 17 минут.
Рекомендуем вам
- 4 января 2021
-
19:06
-
18:56
-
18:46
-
18:29
-
18:22
-
17:09
-
16:30
-
16:01
-
15:51
-
15:17
-
14:14
-
13:56
-
13:33
-
12:20
-
11:54
-
10:53
-
09:48
-
01:02
- 3 января 2021
-
23:23
-
21:35
-
21:13
-
21:11
-
21:06
-
20:56
-
20:38
-
20:14
-
20:00
-
18:40
-
18:07
-
17:00
-
16:13
-
15:37
-
14:21
-
13:47
-
12:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам