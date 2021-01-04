Васильев: колесо пробили, уехали не в тот каньон. Но в целом — нормально ехали

Российский гонщик Владимир Васильев, выступающий на ралли «Дакар» в классе внедорожников, подвёл итоги второго дня ралли-марафона, в ходе которого он показал девятое время.
«Вчера были сложности у нас, проблемы технические. Капот пару раз потеряли, сломался гидроусилитель. Сегодня всё нормально. Разок колесо пробили, уехали один раз не в тот каньон, потом вернулись. Так — нормально ехали, старались быстро и аккуратно.
Сегодня уже в начале были дюны, довольно тяжёлые. Песок рыхлый, надутый ветром.
Много кого пришлось обгонять. Стартовали в третьем десятке, а финишировали 12-ми. Ехали почти всю дорогу бок о бок с Терранова и тен Бринке. Обгоняли друг друга. Сначала я их обогнал, потом пробил колесо — они обогнали. Потом я их догнал. С тен Бринке мы в финишный створ въехали колесо в колесо с разницей в 20 сантиметров», — передаёт слова Владимира Васильева корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.
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