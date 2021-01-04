Сотников: видели, как многие джипы висят на вершинах — мало кто оказался готов к дюнам

Победитель второго этапа ралли-марафона «Дакар»-2021 в зачёте грузовиков Дмитрий Сотников поделился впечатлениями от спецучастка.
«Через три километра после старта начались серьезные дюны, и мы старались не форсировать их. Даже не удалось с первого раза взять одну из дюн, пришлось спуститься и повторить манёвр. Видели, как многие джипы висят на вершинах, мало кто оказался готов к дюнам. Они были очень рыхлыми и пухлыми, и мы старались проехать надежно. После 170 км пошли более скоростные дороги. В зоне нейтрализации наших ребят никого не видели. А вторая часть этапа была более быстрой и навигационной. Джипы на прямиках стали накатывать, но помех они не создавали. Даже было проще, пыль от них служила для нас ориентиром», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».
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