Вязович — о проигрыше «КАМАЗ-мастеру» по темпу: пока ничего с этим сделать не можем

Гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал о ходе второго этапа «Дакара»-2021, после которого он занимает второе место в общем зачёте.



«Сегодня второй день гонки, начался он с довольно-таки тяжёлых по проходимости дюн, высоких, сложных, много таких косых проходов получалось. Честно говоря, пришлось попереживать, потому что давно у нас не было «наката» по пескам. В этом году нам не удалось никуда выехать потренироваться, так что этот опыт у нас остался с прошлого «Дакара». Пески прошли без проблем, догнали в дюнах Антона Шибалова, у него были какие-то проблемы — он стоял. Потом ходом догнали Алеша Лопрайса, и перед нами остался только Дима Сотников, но он оказался побыстрее нас сегодня. Мы где-то минуту со ста километров дистанции ему проигрываем по темпу и пока ничего с этим сделать не можем, но и так день для нас прошёл довольно-таки гладко, учитывая сколько всего мы получили на вчерашнем этапе», — приводит слова Вязовича пресс-служба его команды.